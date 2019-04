Serve un preparatore ad hoc per gli arbitri davanti al Var

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere la panacea per il male del calcio italiano, la polemica arbitrale. Ma, anziché diventare un vaccino, l’utilizzo della Var rischia di trasformarsi in un virus, di quelli che si insinuano nei programmi facendoli impazzire. E che il programma Var in Italia rischi di impazzire in una preoccupante involuzione è difficile negarlo. Il matrimonio dei fischietti con la tecnologia, dopo una prima fase di innamoramento, mostra infatti le prime crepe. Dovute all’incapacità di gestire un rapporto (arbitri-video, appunto) che manca di una figura, quella del preparatore degli arbitri davanti al Var. Un ruolo che, non a caso, era stato ricoperto nei primi due anni da Roberto Rosetti, chiamato di corsa da Ceferin, non appena gli è scaduto il contratto , per salvare la faccia alla Champions e sostituire “niente di meno che” Pierluigi Collina, considerato il top al mondo. Dopo i tanti, troppi clamorosi errori di questa stagione (neppure in fase di sperimentazione si era saliti cosi in alto) il progetto di una sala Var a Coverciano, che sia soprattutto una scuola e una palestra, va accelerata, in modo che già al termine di questa stagione si possano formare gli arbitri (o ex arbitri per la stagione 2019-20) con compiti specifici ed esclusivi ormai indispensabili. Persone che però abbiano anche l’autorità (oltre all’autorevolezza) di dire a chi sta in mezzo al campo che la valutazione soggettiva va bene, ma la cecità non può essere più ammessa