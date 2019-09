Pairetto, un'altra prestazione deludente. Orsato con grande personalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Parma l’ennesimo episodio razzista, stavolta non è stato ignorato. L’arbitro Orsato, con grande personalità, ha fermato la gara Atalanta-Fiorentina per far diramare il relativo annuncio. Tre i minuti di sospensione, che hanno spinto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ospite a 90° minuto, a bacchettare ancora il nostro calcio: «L’Italia non è migliora, è un fatto grave», ha sentenziato, puntando però il dito non sugli arbitri (che non hanno il potere di fermare le partite per i cori) quanto sulla ferma volontà di intervenire sui colpevoli, punendoli esemplarmente. Sul piano calcistico, la sfida di ieri è stata invece caratterizzata dall’intervento del Var sul gol del due a due dell’Atalanta segnato da Pasalic: scovato un fallo di mano di De Roon e rete annullata. Ci ha poi pensato Castagne a pareggiare. Var in zione anche a Lecce, dove l’arbitro Pasqua al video è intervenuto due volte per “aiutare” Piccinini. Primo intervento per assegnare il calcio di rigore per un fallo di mano (braccio largo in contrasto aereo) di Tachtsidis; il secondo proprio sul rigore, fatto ripetere perché il portiere del Lecce Gabriel (che para il tiro) non ha almeno un piede sulla linea di porta. Ammonizione per il numero 1 giallorosso e ripetizione del tiro, che Insigne trasforma.Altro rigore nel secondo tempo, quando Ospina travolge Farias: nessuno dubbio per Piccinini. Proteste in Sassuolo-Spal per un fallo su Petagna, che viene affrontato da Peluso entra in area: l’arbitro Mariani lascia correre e il Var non interviene. Abbattista che era al video) interviene invece su due gol, confermandone uno (Duncan non è in fuorigioco) e annullandone un altro (qui Petagna, che serve l’assist, è oltre i difensori del Sassuolo): in entrambi i casi ci voglio diversi minuti per accertare le esatte posizioni in campo. Come a Reggio Emilia, anche a Bologna il Var resta in silenzio sul rigore concesso da Pairetto (deludente ancora una volta) al Bologna. Il contatto tra i piedi di Kolarov e Sansone c’è (anche se il romanista prende un attimo prima il pallone) e questo è sufficiente a Calvarese per non intervenire. Proteste emiliane per il fallo fischiato a favore della Roma, che ha originato l’azione del 2-1 giallorosso all’ultimo minuto di recupero. Pairetto vede un fallo di mano che in realtà non c’è. Il conseguente finale accesso, con accenni di rissa, potrebbe portare ripercussioni sul piano disciplinare.