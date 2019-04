© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro giornate alla conclusione della serie A e, Var a parte, inizia ad essere tempo di bilanci per capire chi sarà ancora in campo, dal punto di vista arbitrale, e chi no nella prossima stagione. Di certo, non ci saranno Luca Banti (Inter-Juventus di sabato può essere stata la sua passerella finale) e Paolo Silvio Mazzoleni, che potrebbe chiudere con il derby della Mole di venerdì prossimo, visto che la finale di coppa Italia gli è stata preclusa dall’Atalanta. Mentre per Gianluca Rocchi, nonostante anche lui sia over-age, dovrebbe esserci una deroga (così come c’era stata la scorsa stagione per Banti). In teoria, dunque, le uscite previste (minimo due) sarebbero già individuata, ma non è escluso che possa esserci qualche dismissione per ragioni tecniche (e i candidati qui non mancano davvero) per promuovere dalla Can B (l’idea di riunificazione è sempre più concreta) tre giovani. Anche qui, i candidati sono diversi, con il maceratese Sacchi che, con la terza designazione in A (ieri ha diretto senza sbavature Chievo-Parma) si affianca a Piccinini, Giuia e Abbattista nella corsa promozione.Dopo una stagione caratterizzata da numerose polemiche Var (che hanno messo in dubbio le qualità di troppi direttori di gara) c’è un arbitro che in silenzio ha scalato numerose posizioni nelle ultime settimane. Si tratta di Marco Guida, che ha diretto gli ultimi due big-match del calendario, intesi come valore della classifica. Dopo Inter-Roma, ieri ha diretto Torino-Milan, due sfide da peso notevole nella corsa Champions. Segnale che la sua tranquillità e l’aplomb (a volte anche eccessivo) in mezzo al campo sta pagando. Guida, che ieri ha tenuto saldo il polso di Torino-Milan prendendo tutte deicisioni condivisibili, sembra aver scalzato persino Orsato (il suo opposto sul piano caratteriale) dalle gerarchie arbitrali nazionali, anche se ora, per il direttore di gara di Torre Annunziata, servirà un salto internazionale per la consacrazione. A proposito di giovani, stasera torna in gioco Fabbri, dopo i disastri che l’hanno tenuto fermo un mese. Sarà al Var (dovesse imparare qualcosa in più...) per aiutare il romano Forneau, un Can B che va ad arricchire il momento d’oro della scuola romana e, in particolare, di quella della sezione di Roma1.