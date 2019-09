Dopo la tempesta, torna il sereno nel cielo arbitrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una prima da bollino rosso, è buona la seconda per la squadra arbitrale di serie A. Stavolta, Nicola Rizzoli non ha sbagliato le designazioni, mandando in campo i direttori di gara giusti. Orsato, sabato sera, ha confermato il suo carattere molto spigoloso, ma riesce a tenere a bada il match, con un utilizzo dei cartellini in linea con la durezza del gioco. Un aspetto, invece, sul quale è un pò mancato Guida, ieri all’Olimpico, nel derby di Roma. Il napoletano ha sorvolato su qualche entrata dura, alimentando le spigolature del match, soprattutto nel finale quando a Santon e Zaniolo poteva essere mostrato un secondo giallo. Bene invece Guida sul calcio di rigore concesso alla Roma, subito fischiato secondo le direttive che indicano nell’aumento di volume la punibilità del fallo di mano. Non c’è stato neppure bisogno del controllo Var, anche per le mancate proteste di Milinkovic e dei suoi compagni di squadra. Bene anche l’assistente di linea Bindoni, che nel recupero segnala il fuorigioco di Jony sul cross che poi consente a Lazzari di segnare il possibile gol della vittoria.Decisione confermata dal Var, che analizza anche la possibile fuoriuscita dal fondo del pallone. Ci vogliono più di due minuti, invece, a Maresca per assegnare la rete del vantaggio all’Inter a Cagliari. La posizione di Lautaro Martinez è stata ritenuta regolare (malgrado la segnalazione dell’assistente) dopo la consueta proiezione tridimensionale al video. Il Cagliari chiede un calcio di rigore per un pallone che finisce sul gomito di Borozvic. Ma la posizione dell’interista è naturale e non v’è aumento di volumeo corporeo. Il rigore Maresca lo concede invece qualche minuto dopo per un intervento di Cippitelli su Sensi, messo giù mentre fa una verinica in area. Anche in Lecce-Verona, possibile fallo da rigore per i pugliesi per un tocco di mano di Kumbulla su un tiro ravvicinato in area: giusta la valutazione arbitrale di Sacchi, supportata dal Var: braccio lungo il corpo senza aumentarne il volume. Nel disastro della Sampdoria a Sassuolo, pesa il rosso diretto di Pairetto a Vieira, per un’entrata direttamente sul piede di Peluso. Il colore del cartellino è forse eccessivo. Come è eccessivo il rigore concesso da Giacomelli alla Fiorentina perchéè Dalbert che va a cercare il fallo.