Martedì prossimo, l'incontro arbitri, allenatori e capitani di serie A

Si svolgerà martedì prossimo, 19 novembre, alle ore 12.00, presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma, l'incontro programmato tra i rappresentanti dell'Aia, della Can e delle società di Serie A. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in accordo con il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e con il designatore della Can A Nicola Rizzoli, ha promosso nei giorni scorsi l'organizzazione di un ulteriore incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di Serie A, al quale potranno accedere, anche i rappresentanti dei media.



L'obiettivo comune è di favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore, anche attraverso l'analisi dettagliata da parte del designatore degli episodi verificatisi nelle prime giornate di campionato. Lo spirito della riunione, nella massima collaborazione tra tutte le componenti, è quello di ricondurre la dialettica legata alle decisioni arbitrali su binari di correttezza reciproca e, allo stesso tempo, fornire a tutti gli addetti ai lavori gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva imparzialità.

