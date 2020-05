© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da lunedì anche gli arbitri potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Il via libera del Governo illumoina i volti dei direttori di gara, che in questi mesi si sono allenati in solitudine, prima a casa e poi per strada o nei parchi vicino casa. Sentendosi, a dire il vero, anche un po' snobbati nelle preoccupazioni generali. Nessun direttore di gara, tra quelli a disposizione del designatore Rizzoli, è risultato contagiato, anche se alcuni di loro erano in campo nei match della serie A "sospetti" di essere stati veicolo di contagio.Anche se non sono dei professionisti, nel protocollo per la ripresa degli allenamenti la Figc ha incluso anche loro, con tanto di richiamo specifico nel titolo stesso del documento. Da lunedì, pertanto, potranno ritrovarsi a gruppi in uno dei poli di allenamento che solitamente li ospitano durante la settimana in tempi di campionato. Anche se, viste le direttive emanate dal Cts e recepite dalla Figc, per gli arbitri di serie A al momento sembra molto più conveniente continuare ad allenarsi da soli per non doversi sottoporre all'isolamento preventivo.Una fase, questa, che sarà successiva all'eventuale annuncio della data di ripresa del campionato, ancora non fissata dal Governo. Si sta comunque lavorando intorno alla data del 13 giugno, step fissato ieri dall'assemblea di serie A. L'Aia sta comunque programmando il “maxi-ritiro” al quale dovranno sottostare gli arbitri che saranno chiamati a dirigere le gare rimanenti della serie A. Ritiro che dovra essere di 14 giorni.Il designatore Rizzoli (fortemente infastidito dalle ipotesi uscite nelle scorse settimane che lo hanno portato a chiudersi a riccio) ha già annunciato che ci sarà un uomo Var in meno, dando comunque garanzie sull'utilizzo del mezzo tecnologico. I plexiglass separatori faranno inoltre la loro comparsa nelle Sale Var. Difficile, anzi impossibile, pensare di mettere in funzione da subito la Room Var di Coverciano, perché i lavori di allestimento sono stati fortemente rallentati dal Covid-19.Proprio il centro tecnico di Firenze, che la Figc ha messo a disposizione dell'emergenza sanitaria e che, quindi, va sanificatoc, potrebbe essere il luogo che ospiterebbe il maxi-ritiro arbitrale, anche se la sede dell'Acqua Acetosa (che ha una struttura alberghiera) sembra la più indicata. Soprattutto se l'ipotesi di giocare il campionato solo negli stadi del Centro-Sud dovesse prendere forma. Il ritiro ricalcherà quello che la Fifa organizza per il Mondiale. Tutti in un'unica struttura con spostamenti solo nei giorni di gara. Movimenti che dovranno essere fatti principalmente con le auto (da capire se con i propri mezzi o con minivan messi a disposizione dalla Figc) per evitare contatti con altre persone su treni e aerei.Il problema del maxiraduno, però, porterebbe delle grandi difficoltà agli assistenti che, guadagnando (molto) meno degli arbitri di serie A, che nella maggior parte dei casi sono liberi professionisti o lavoratori autonomi, avrebbero problemi con il proprio lavoro. Che, in alcuni casi, li vede impegnati nel settore della sanità o dei servizi primari. Pensare, di fargli fare avanti indietro con le città di residenza è impensabile, viste le grandi precauzioni che si devono adottare per la ripresa. Pertanto, quasi sicuramente, si formeranno delle terne fisse (o semifisse) con quegli aassistenti che saranno nella condizione di andare in ritiro.