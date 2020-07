Arbitri: Napoli-Milan a La Penna

Questi gli arbitri e i loro collaboratori designati dall'Aia per le partite in programma domani per la 32^ giornata di Serie A:



Genoa-Spal: Guida di Torre Annunziata. (Fiorito-Cecconi/IV: Doveri; Var: Mazzoleni; Avar: Tegoni).

Cagliari-Lecce: Orsato di Schio. (Manganelli-Giallatini/IV: Fourneau. Var: Pairetto; Avar: Lo Cicero).

Fiorentina-Verona: Chiffi di Padova. (Meli-Pagliardini/IV: Dionisi. Var: Di Paolo; Avar: Carbone). Parma-Bologna: Mariani di Aprilia. (Peretti-Prenna/IV: Giua; Var: Maresca; Avar: Vivenzi).

Udinese-Sampdoria: Valeri di Roma. (Bresmes-Caliari/IV: Rapuano. Var: Pasqua; Avar: Ranghetti). Napoli-Milan: La Penna di Roma.(Paganessi-Mondin/IV: Abisso. Var: Rocchi; Avar: Bindoni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA