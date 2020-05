Rizzoli: «La ripresa del campionato sarà con il Var. Niente giallo a chi si avvicina troppo all'arbitro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La possibile ripresa del calcio vedrà ancora il Var in campo.Lo assicura Nicola Rizzoli, in collegamento video con gli studi di Sky Sport. «Abbiamo chiesto e stiamo lavorando con Lega e Federazione per cercare di ridurre i rischi al minimo. Ora ci sono 4 persone, ma se riprenderemo ve ne saranno solo 3 di persone con tutte le distanze necessarie, mascherine, guanti, plexiglass. Si riprenderà col Var nel rispetto della normativa».Sul grado di preparazione dei direttori di gara, il designatore arbiteale spiega: "Gli arbitri hanno fatto un minimo di break, staccando un pochettino, una settimana circa. Hanno iniziato a lavorare individualmente a casa o nel giardino, aspettiamo per iniziare nuovamente con gli allenamenti di gruppo. Non c'è ancora una normativa, quindi si continuerà, per ora, ad allenarsi individualmente».Sul problema del distanziamento in campo, Rizzoli ha spoiegato che non sono previste ammonizioni per i calciatore che si avvicinano troppo ai direttori di gara. "Sarà però necessaria una nuova cultura e non nuovo modello di comportamento da parte di tutti i calciatori"