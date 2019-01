Serie A, senza uniformità di giudizio l'aiuto tecnologico è inutile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uniformità di giudizio non è mai stato il forte della classe arbitrale. Ieri come oggi, ogni direttore di gara spesso interpreta le partite anzichè dirigerle applicando semplicemente il regolamento. Che, di suo ci mette molto per lasciare margine a quella discrezionalità che, anche con l'arrivo del Var, non si riesce a debellare. Così, accade che un Var (Giacomelli) sabato sera non intervenga per richiamare Doveri (bene fino all'89.mo poi un errore grave) su un contatto in area tra Bakayoko e Insigne (pestone); mentre ieri, Di Bello a Bergamo, manda Calvarese all'on field review per un pestone analogo di Kolarov su Ilicic; così come aveva fatto Fabbri sabato pomeriggio con Irrati, mandato davanti al video per un altro pestone, quello di Srna su Juricic che era sfuggito in campo e a tanti. Sono situazioni sulle quali Rizzoli dovrà lavorare molto, evitando, magari, di fare come sui falli di mano, ormai fischiati in serie, salvo ieri sera all'Olimpico di Roma per un braccio di Wallace in scivolata con un movimenti considerato congruo. In Chievo - Fiorentina, invece, Chiffi indica il dischetto del rigore per un contatto del pallone sul braccio di Gerson, che era attaccato al corpo. Rigore a dir poco generoso. Così come suscita dubbi (ma qui il braccio almeno è staccato dal corpo e ricorda i falli di mano fischiati da altri arbitri) il tocco di mano di Opuko in Sampdoria - Udinese. Non è un caso che proprio il Chievo (che reclama il mancato utilizzo del Var per una spinta in area di Pezzella su Pellisser) e l'Udinese si siano infuriate. Protesta anche la Lazio per il rigore concesso alla Juventus, ma Lulic trattiene per una spalla Cancelo e poi lo fa cadere sgambettandolo da dietro. Guida ha impiegato qualche attimo di troppo a fischiare, forse perché coperto e poi aiutato da Aureliano. Quattro i rossi, ma l'unico diretto lo ha preso Mattiello del Bologna, la cui entrata a martello sulla caviglia di Cassata non ammette repliche e che è stato apripista in un pomeriggio nero per i rossoblù. Anche in questo caso c'è da dire che soltanto una settimana fa Rocchi, in Lazio-Napoli, aveva sorvolato su altri due interventi simili, senza intervento del Var. Altro segnale che la difformità di giudizio è un problema su cui lavorare seriamente. E la Var dovrebbe servire proprio a favorire questo processo.