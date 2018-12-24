Arbitri, Roma-Sassuolo a Giacomelli, la Lazio a Pairetto. Banti per la Juve, Inter-Napoli a Mazzoleni

Resi noti gli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. per la diciottesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma mercoledì 26 dicembre alle ore 15.00.
ATALANTA – JUVENTUS
BANTI
CARBONE – RANGHETTI
IV: AURELIANO
VAR: CALVARESE
AVAR: VUOTO
BOLOGNA – LAZIO
PAIRETTO
DEL GIOVANE – BINDONI
IV: SERRA
VAR: NASCA
AVAR: VIVENZI
CAGLIARI – GENOA
ORSATO
PRETI – ALASSIO
IV: FOURNEAU
VAR: LA PENNA
AVAR: MARRAZZO
FIORENTINA – PARMA
FABBRI
BOTTEGONI – IMPERIALE
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: TOLFO
FROSINONE – MILAN h. 12.30
GUIDA
DE MEO – LONGO
IV: DI MARTINO
VAR: VALERI
AVAR: POSADO
INTER – NAPOLI h. 20.30
MAZZOLENI
COSTANZO – PAGANESSI
IV: ABISSO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: PERETTI
ROMA – SASSUOLO h. 18.00
GIACOMELLI
DI IORIO – SANTORO
IV: PILLITTERI
VAR: GHERSINI
AVAR: FIORITO
SAMPDORIA – CHIEVO
GIUA
TASSO – BACCINI
IV: GUCCINI
VAR: MASSA
AVAR: TEGONI
SPAL – UDINESE h. 18.00
DOVERI
LO CICERO – MANGANELLI
IV: BARONI
VAR: PASQUA
AVAR: MONDIN
TORINO – EMPOLI h. 18.00
MARESCA
LIBERTI – DI VUOLO
IV: DI PAOLO
VAR: MARIANI
AVAR: SCHENONE Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA