Arbitri, Roma-Sassuolo a Giacomelli, la Lazio a Pairetto. Banti per la Juve, Inter-Napoli a Mazzoleni

Sport > Calcio Serie A
Lunedì 24 Dicembre 2018
Resi noti gli Arbitri, Assistenti,  IV Ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R.  per la diciottesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma mercoledì 26 dicembre alle ore 15.00.

ATALANTA – JUVENTUS 
BANTI
CARBONE – RANGHETTI 
IV: AURELIANO
VAR: CALVARESE
AVAR: VUOTO

BOLOGNA – LAZIO 
PAIRETTO
DEL GIOVANE – BINDONI 
IV: SERRA 
VAR: NASCA 
AVAR: VIVENZI

CAGLIARI – GENOA 
ORSATO
PRETI – ALASSIO 
IV: FOURNEAU
VAR: LA PENNA 
AVAR: MARRAZZO

FIORENTINA – PARMA 
FABBRI
BOTTEGONI – IMPERIALE 
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: TOLFO

FROSINONE – MILAN h. 12.30 
GUIDA
DE MEO – LONGO 
IV: DI MARTINO
VAR: VALERI
AVAR: POSADO

INTER – NAPOLI h. 20.30 
MAZZOLENI
COSTANZO – PAGANESSI 
IV: ABISSO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: PERETTI

ROMA – SASSUOLO h. 18.00 
GIACOMELLI 
DI IORIO – SANTORO 
IV: PILLITTERI 
VAR: GHERSINI 
AVAR: FIORITO

SAMPDORIA – CHIEVO 
GIUA
TASSO – BACCINI 
IV: GUCCINI 
VAR: MASSA
AVAR: TEGONI

SPAL – UDINESE h. 18.00 
DOVERI
LO CICERO – MANGANELLI 
IV: BARONI 
VAR: PASQUA
AVAR: MONDIN 

TORINO – EMPOLI h. 18.00
MARESCA 
LIBERTI – DI VUOLO 
IV: DI PAOLO 
VAR: MARIANI 
AVAR: SCHENONE  Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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