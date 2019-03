Rocchi: «Var room? Sarebbe straordinaria»

Gianluca Rocchi fischia, ma a favore stavolta. L'arbitro fiorentino, infatti, si è detto «d'accordo con l'introduzione di un Var centralizzato». Il direttore di gara, intervenuto a Montecatini (Pistoia) durante la consegna del Premio Maestrelli, intitolato all'allenatore scudettato della Lazio degli anni 70, ha detto: «La notizia di un centro unico a Coverciano non è ancora ufficiale, ma qualora andasse a buon fine sarebbe un'ottima notizia. Vero è che siamo esseri umani e possiamo sbagliare anche davanti a un monitor, ma l'esperienza Var finora è assolutamente positiva. Un sistema centralizzato sarebbe straordinario per noi arbitri e ci consentirebbe anche di allenarci in maniera costante».





© RIPRODUZIONE RISERVATA