Arbitri, Rizzoli sceglie Rocchi e Orsato per le due semifinali. Niente finale per il toscano

Sono Gianluca Rocchi e Daniele Orsato i primi due arbitri che scenderanno in campo nel post-Covid. Il designatore Rizzoli ha scelto i numeri uno (Rocchi uscente Orsato entrante) a sua disposizione per le due semifinali di ritorno della coppa Italia. Orsato dirigerà sabato a Napoli per La sfida con l'Inter mentre Orsato sarà a Torino domani sera per la sfida tra Juve e Milan.

La scelta di Rocchi per la gara del San Paolo da chiare indicazioni per la finale che non sarà diretta dall'ex internazionale, al quale, evidentemente, ne Rizzoli e ne Nocchi vogliono "regalare" una ultima finale di carriera.

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA