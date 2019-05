Arbitri, Pasqua come Rocchi e Irrati: fischia in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse non torneremo mai ai tempi di Vincenzo Orlandini, arbitro romano che nel 1956 arrivò a dirigere il derby della sua città. Ma di certo, la designazione di Fabrizio Pasqua, che questa sera dirigerà Lazio-Bologna, è un altro passo in avanti verso l’abbattimento dei “vincoli” all’interno delle Can. Pasqua è di Tivoli, praticamente alle porte di Roma ed erano decenni che un arbitro dell’hinterland della capitale non dirigeva una delle due squadre di Roma. Per evitare polemiche, sospetti e quella dietrologia tipica del nostro da tanti (troppi) anni non si facevano dirigere le gare della stessa provincia di residenza (o di lavoro) dell’arbitro. Rizzoli, però, quest’anno ha invertito la rotta e Fabrizio Pasqua non è il primo “caso”: il vincolo era stato tolto anche per Rocchi e Irrati, mandati a fischiare Fiorentina e Empoli senza problemi. Ora tocca al giovane ed emergente direttore di gara tiburtino, che presto potrebbe diventare internazionale (il posto di Rocchi sembra aspettarlo...) in virtù delle sue grandi qualità, fisiche e tecniche. A proposito del toscano, la sua personalità ieri sera è uscita fuori a fine primo tempo, quando in Juventus-Atalanta non subisce le proteste di Ronaldo (ammonendolo) per un presunto fischio anticipato della frazione di gioco. Rocchi è poi stato chiamato al Var da Irrati (i due a Torino hanno fatto le prove per la finale di Europa League di mercoledì 29 a Baku) per un mani di Alex Sandro, che ha impattato il pallone con il braccio dopo una leggera deviazione di Bonucci. Dopo l’on field review, Rocchi ha deciso per l’involontarietà del tocco. Decisione condivisibile o meno, la procedura è stata sicuramente corretta. Quella procedura che avrebbe dovuto seguire Calvarese, Var mercoledì scorso nella finale di coppa Italia tra Lazio e Atalanta, in occasione del fallo di mano di Bastos sfuggito a Banti. Per il teramano una bella macchia su una stagione da sette. Sarà per questo che Rizzoli, sabato, l’ha mandato al video a Udine a supportare Fabbri: magari qualche... ripetizione potrebbe avergli fatto bene.