E' morto a Roma l'ex arbitro di serie A Giuseppe Rosica. Nato nella capitale il 31 ottobre del 1956, da due anni era affetto da Sla. Appartenente alla sezione AIA di Roma, debuttò in Serie B nella stagione 1989-1990, il 3 settembre dell'89 nella partita Cagliari-Reggina. L'esordio in A la stagione successiva, il 26 maggio 1991 nella partita Cagliari-Bari. L'ultima partita arbitrata in Serie A, risalente alla stagione 1995-1996, è stata Cremonese-Vicenza del 5 maggio 1996. Smise di arbitrare al termine della stagione 1995-1996. In totale, ha diretto 26 gare in Serie A e 95 in Serie B. Che fosse malato di Sla da oltre un anno è stato rilevato nel luglio del 2018. Rosica è il primo ex arbitro ad avere contratto la malattia.

Ultimo aggiornamento: 20:25





© RIPRODUZIONE RISERVATA