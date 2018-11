Sono state rese note le designazioni arbitrali per le sfide valide per la fase a gironi di Europa League che si giocheranno giovedì. Milan-Dudelange in programma a San Siro alle 18.55 è stata affidata al russo Vladislav Bezborodov. Sarà invece l'israeliano Roi Reinshreiber a dirigere Apollon-Lazio che si disputerà a Nicosia alle ore 21. © RIPRODUZIONE RISERVATA