Nuove regole di gioco: l'Ifab fornisce chiarimenti. Rizzoli li illustrerà a Coverciano

Il campionato bussa alle porte e l’Aia scende in campo per spiegare tutte le novità che sono state introdotte in questa stagione. E delle quali abbiamo avuto un (importante) saggio già durante alcune manifestazioni, ufficiali e a carattere amichevole, che si sono svolte questa estate. Sarà Nicola Rizzoli, domani pomeriggio a Coverciano, a delucidare giornalisti e, soprattutto, i rappresentanti delle società. A chi presenzierà la conferenza stampa, verranno illustrati i contenuti della Circolare n.1, che altro non è quella che introduce tutte le novità regolamentari nel calcio italiano.Rizzoli spiegherà quello che l’Ifab (l’organismo che determina le novità regolamentari) ha spiegato nella circolare emessa ieri sera, la numero 17. Con la quale, oltre a rammentare che le novità introdotte hanno avuto feedback positivi, si sottolinea che non sono mancate le incomprensioni per un’errata applicazione delle nuove normative. Da qui la necessità di proporre dei chiarimenti sulla procedura delle sostituzioni, sul rinvio del portiere, sull’uso dei cartellini rossi e gialli nei confronti di dirigenti e allenatori e sull’intervento del Var sui calci di rigore.Proprio quest’ultimo aspetto è stato oggetto di polemica in occasione della finale della Supercoppa Europea. E’ stato infatti evidenziato che sul rigore decisivo, calciato (e sbagliato) da Abraham, il portiere del Liverpool non aveva almeno un piede sulla linea di porta, come impone il nuovo regolamento, che comunque, specifica l’Ifab, può anche essere sollevato da terra, purché sia sopra la linea di porta.L’episodio, sfuggito all’arbitro Frappart, sarebbe potuto essere corretto dall’intervento del Var, ma qui l’Ifab specifica ancora che l’arbitro davanti al video non può intervenire se non ci sono immagini chiare e inequivocabili (a causa della posizione o dell’angolazione della telecamera, della difficoltà a determinare il momento esatto in cui la palla viene giocata, ecc.) del mancato rispetto della nuova normativa. Cosa che, evidentemente, non si è verificata lo scorso 14 agosto, quando al Var c’era Irrati. L’Ifab ha comunque specificato che se viene appurato che il portiere commette un’infrazione e sventa il calcio di rigore, questo andrà ripetuto. Mentre se la palla va fuori o rimbalza sul palo o la traversa, gli arbitri non faranno ripetere il rigore, a meno che la posizione irregolare del portiere non abbia chiaramente influenzato il calciatore che ha tirato il calcio di rigore (caso di posizione eccessivamente avanzata rispetto alla linea di porta).Altri chiarimenti sono stati dati sulla nuova procedura di sostituzione del giocatore: il sostituito lascerà il campo di gioco nel punto più vicino sulla linea di confine. L’applicazione dovrebbe essere rigorosa, a meno che non vi siano chiare ragioni di sicurezza o che l'arbitro consenta al giocatore di uscire rapidamente dalla metà campo. In questo caso, se il giocatore non uscirà rapidamente, potrà essere sanzionato con il cartellino giallo.Gli arbitri sono poi tenuti a mostrare un cartellino giallo o rosso ai dirigenti o allenatori della squadra che si rendano protagonisti di cattiva condotta: offese, proteste eccessive e plateali, invasioni del terreno di gioco. Per quest’ultimo aspetto, il cartellino sarà rosso diretto se un dirigente o un allenatore entrano sul campo di gioco per affrontare un ufficiale di gara , anche se ciò avviene nell’intervallo o a fine gara.L’Ifab ha poi ribadito che l'uso di VAR è solo per "errori chiari ed evidenti" o nel caso in cui l’arbitro non abbia visto il fallo in occasione di una segnatura, della concessione di un rigore o in caso di scambio di persona sui cartellini, sia giallo che rosso. Viene di nuovo sottineato chela decisione originale sul campo è prevalente, meno che non sia un "errore chiaro ed evidente. Se l'evidenza nel replay non è chiara (a causa della posizione o angolazione della telecamera, della difficoltà a determinare il momento esatto in cui la palla viene giocata, ecc.) il Var non interviene. Il protocollo, secondo l’Ifab, non consente infati agli arbitri di "rivedere" un’azione fallosa in caso di dubbio. Ovvero non è concessa una "seconda possibilità" di esaminare un fallo per confermare o cambiare una decisione assunta in campo e che non era chiaramente sbagliata.