© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un riconoscimento, ma forse anche qualcosa di più. Un vero e proprio premio alla carriera di Gianluca Rocchi, designato per dirigere la finale tutta inglese, il 29 maggio a Baku, tra Chelsea e Arsenal. Insieme a Rocchi, anche Massimiliano Irrati e Daniele Orsato, che gli sono stati spesso al fianco durante l'ultimo Mondiale in qualità di Var. Irrati sarà ancora Var (d'altronde pensarlo come numero uno al mondo in questo ruolo non è così lontano dalla realtà), mentre Orsato sarà quarto uomo. Ad assistere Irrati ci sarà un altro italiano, Marco Guida, che farà squadra al Var insieme a Marciniak e Soloinicki, altri due arbitri Var già collaudati.Per Rocchi, 45 anni e internazionale dal 2008, sarà la prima finale in carriera in Europa League. Come assistenti di linea in campo avrà Filippo Meli e Lorenzo Manganelli. Con il toscano a dirigere la finale di Baku, quella di Champions, prevista a Madrid (anche qui derby inglese tra Liverpool e Tottenham) potrebbe andare allo sloveno Skomina, anche se l'olandese Kuipers non è da escludere..