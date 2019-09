Sono aperte, presso la sezione di Roma 2 le iscrizioni per diventare arbitro di calcio e calcio a 5. Con lo slogan “Entra a far parte anche tu della nostra squadra”, la seconda sezione capitolina attende i giovani (si parte dai 15 anni) garantendo loro, al termine del corso, oltre la divisa e il fischietto, anche la tessera per poter entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia. Per informazioni rivolgersi direttamente alla sezione “Riccardo Lattanzi”, situata in via Edoardo d’Onofrio 166, oppure scrivendo alla mail roma2@aia-figc.it.





