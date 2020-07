In attesa degli ultimi due incontri della 29esima giornata del campionato di Serie A in programma domani, sono stati resi noti gli arbitri delle gare. Per Atalanta-Napoli, in programma alle 19.30, è stata affidata a Doveri, al Var Orsato. Il match delle 21.45, Roma-Udinese, sarà diretto da Guida con Di Paolo al Var.

