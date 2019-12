Ufficiale: l'Aia manda in pensione Rocchi e promuove Maresca internazionale

Ultimo aggiornamento: 18:19

Fabio Maresca è il nuovo arbitro internazionale Italiano. Sostituisce Gianluca Rocchi saluta l'Uefa e la Fifa e a fine stagioneil andrà in pensione anche qui in Italia. L'Aia non ha sentito ragioni, preferendo perdere il miglior arbitro italiano per promuovere Fabio Maresca, arbitro napoletano che diventa internazionale senza grandi acuti e "diminuendo" (non per colpa sua, ovviamente) il livello degli arbitri italiani in Europa e nel mondo. Non è un caso che, con l'uscita di scena di Rocchi, in fascia Elite (quella che dirige in Champions e fa le manifestazioni più importanti) resta solo Daniele Orsato che, comunque, dopo l'Europeo 2020 dovrà lasciare a sua volta, avendo raggiunto il 10.mo anno da internazionale. In First Category, invece, ci sono Irrati, Valeri e Fabbri.Questi tutti i nuovi arbitri internazionali. Curioso notare che l'Italia proponga un solo nome, mentre in altri Paesi (Inghilterra su tutti) il ricambio sia molto più ampio.Sofik Torosyan (Armenia, 1994, Woman)Christian-Petru Ciochirca (Austria, 1989, Man)Walter Altmann (Austria, 1984, Man)Olivia Tschon (Austria, 1994, Woman)Viktar Shymusik (Belarus, 1985, Man)Amine Kourgheli (Belarus, 1991, Man)Dzmitry Dzmitryieu (Belarus, 1988, Man)Aliaksandra Yakushevich (Belarus, Woman)Dragomir Draganov (Bulgaria, Man)Pavel Rejžek (Czech Republic, 1990, Man)Andrew Madley (England, 1983, Man)David Coote (England, Man)Stacey Pearson (England, Woman)Kirsty Dowle (England, Woman)Guillermo Cuadra Fernández (Spain, 1984, Man)Willy Delajod (France, 1992, Man)Maika Vanderstichel (France, 1994, Woman)Goga Kikacheishvili (Georgia, 1991, Man)Harm Osmers (Germany, 1985, Man)David Fuxman (Israel, Man)Tatyana Sorokopudova (Kazakhstan, 1990, Woman)Visar Kastrati (Kosovo, 1986, Man)Jasmin Sabotic (Luxembourg, 1994, Man)Natalia Clipca (Moldova, 1988, Woman)Oxana Cruc (Moldova, Woman)Allard Lindhout (Netherlands, 1987, Man)Jochem Kamphuis (Netherlands, 1986, Man)Jamie Robert Robinson (Northern Ireland, Man)Louise Thompson (Northern Ireland, Woman)Sigurd Kringstad (Norway, 1987, Man)Vitor Jorge Fernandes Ferreira (Portugal, 1988, Man)Teresa Alice Pimenta Oliveira (Portugal, 1987, Woman)Ana Maria Alexandra Terteleac (Romania, Woman)Marina Krupskaya (Russia, 1990, Woman)David Alexander Munro (Scotland, Man)Lazar Lukić (Serbia, 1981, Man)Miloš Đorđić (Serbia, Man)Jelena Medjedović (Serbia, Woman)Lukas Fähndrich (Switzerland, 1984, Man)Miriama Matulová (Slovakia, Woman)Arda Kardeşler (Turkey, Man)Viktor Kopiievskyi (Ukraine, 1990, Man)