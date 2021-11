Gli arbitri della 13^ giornata: a Di Bello Lazio-Juventus, Valeri dirigerà Inter-Napoli

Torna di nuovo la Serie A (evviva!). Con la pausa nazionali che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, a sollevarci il morale da sabato ci penseranno le nostre squadre di club. E quindi l'Aia ha ufficializzato chi saranno gli arbitri che dirigeranno la tredicesima giornata di campionato, con Marco Di Bello pronto a entrare in campo con Lazio e Juventus nella supersfida dell'Olimpico delle 18 e Paolo Valeri che invece sarà il fischietto del big match, che vale anche un primo posto, tra Inter e Napoli allo stadio di San Siro di domenica, sempre alle 18. Marco Guida, sempre in ottica scudetto, è l'arbitro di Fiorentina-Milan di sabato alle 20:45, mentre la Roma, impegnata nel posticipo di domenica sera contro il Genoa, verrà diretta da Massimiliano Irrati.

Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata

I giudici di gara designati per dirigere le partite della 13/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, in programma nel prossimo week-end.

Atalanta-Spezia (sabato, ore 15): arbitro Abisso di Palermo; assistenti: Peretti-Cipressa; IV uomo: Volpi; Var: Maggioni; Avar: Di Iorio.

Bologna-Venezia (domenica, ore 15): Chiffi di Padova; Liberti-Baccini; Meraviglia; Ghersini; De Meo.

Fiorentina-Milan (sabato, ore 20,45): Guida di Torre Annunziata; Tolfo-Vono; Piccinini; Massa; Ranghetti.

Genoa-Roma (domenica, ore 20,45): Irrati di Pistoia; Tegoni-Di Gioia; Manganiello; L.Pairetto; Alassio.

Inter-Napoli (domenica, ore 18): Valeri di Roma 2; Giallatini-Preti; Marchetti; Aureliano; Longo.

Lazio-Juventus (sabato, ore 18): Di Bello di Brindisi; Bercigli-Berti; Paterna; Banti; Bindoni.

Salernitana-Sampdoria (domenica, ore 15): Giacomelli di Trieste; Scarpa-Marchi; Cosso; Sozza; Bottegoni.

Sassuolo-Cagliari (domenica, ore 12,30): Baroni di Firenze; Meli-Vecchi; Zufferli; Mazzoleni; Di Vuolo.

Torino-Udinese (lunedì, ore 20,45): Pezzuto di Lecce; Lombardo-Capaldo; Rapuano; Fourneau; Galetto.

Verona-Empoli (lunedì, ore 18,30): Gariglio di Pinerolo; Paganessi-Saccenti; Colombo; Mazzoleni; Mondin.