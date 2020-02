Under 15, uomo entra in campo e aggredisce arbitra di 16 anni

Episodio grave, tra i dilettanti. Lo riporta il Giorno: un match di calcio dilettantistico è terminato con un'aggressione all'arbitra, sabato pomeriggio, in Brianza, con la ragazza, una 16enne, che è stata strattonata e insultata dall'allenatore della squadra ospite e da un tifos,o allontanatosi poi per l'intervento del padre di lei. È accaduto durante la partita Real Meda-Rivazzanese, con la prima squadra che ospitava la seconda, di Pavia, nel corso del campionato regionale Under 15 femminile. La 16enne non avrebbe riportato evidenti contusioni. L 'arbitra, una 16enne di Cesate (Milano), ha convalidato un gol del Real proprio sul fischio di chiusura. È stato in quel momento che l'allenatore ospite, un uomo di 35 anni, residente a Voghera (Pavia) è entrato in campo e con foga ha cominciato a insultarla e strattonarla.





