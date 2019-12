Aranova, raffica di acquisti: arrivano Laurato, Battaiotto, Tiozzo e Jorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffica di acquisti per l’Aranova. Sono infatti passati a indossare la casacca rossoblù della matricola l’esterno Matteo Laurato, classe 1989, proveniente dal Morolo. L’esperto esterno vanta di aver giocato con Civitavecchia, Pomezia, Flaminia e Fregene. L’altro giocatore approdato alla corte del club caro al presidente Andrea Schiavi è il terzino destro Davide Battaiotto, classe 1998, proveniente dal Falaschelavinio. La scatenata società di via Galtelli si è anche assicurata il centrocampista Emanuele Tiozzo, proveniente dal Civitavecchia Calcio 1920. In quarto elemento è il giovane estremo difensore Lorenzo Jorio, del 2000, che la passata stagione era in forza all’Albalonga Calcio. I quattro nuovi acquisti sono già a disposizione di mister Pierluigi Vigna e si sono allenati con la comitiva rossoblù in vista del prossimo impegno casalingo contro la Tivoli Calcio 1919.IL DS MURSIA SODDISFATTO DEI NUOVI ROSSOBLU«Abbiamo ingaggiato elementi di spessore per dare concretezza al nostro progetto di squadra – precisa il ds dell’Aranova, Alessio Mursia -. Posso solo aggiungere che non abbiamo ancora chiuso la campagna acquisti di dicembre perché non escludo che possa arrivare un giocatore utile alla nostra zona nevralgica». Domenica allora si punta sul quinto successo consecutivo della gestione di mister Vigna? «Ci aspetta un match importate perché appunto veniamo da una serie positiva – conclude Mursia -. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada anche se siano consapevoli che dobbiamo affrontare la candidata alla vittoria finale. Rispettiamo la Tivoli ma non la temiamo».