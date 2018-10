Mauro Venturi non è più l’allenatore dell’Aprilia. La difficile situazione nella quale si è venuta a trovare la squadra bia bcazzurra nelle ultime settimane, nel campionato di serie D, è costata il posto al tecnico che da alcuni anni aveva legato il proprio nome alla città di Aprilia.



Il patron Pezone ha deciso di dare una scossa a tutto l'ambiente, esonerando il tecnico. Al suo posto, per la corsa al posto in panchina dovrebbero esserci due nomi: Cucciari (che oggi era sugli spalti a Civita Castellana) e Feola. Nelle prossime ore la decisione finale, che vede comunque Cucciari in leggero vantaggio.