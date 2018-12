Aprilia Rancing Club, firma De Sousa

L'Aprilia Racing Club ha deciso di tesserare un nuovo giocatore: si tratta di Claudio De Sousa. Trovato l'accordo con la società del presidente Antonio Pezone, che lo riabbraccia dopo averlo avuto per due stagioni e mezzo tra le fila dei suoi giocatori in Serie C. L'anno scorso aveva chiuso alla Viterbese, poi in estate non aveva trovato la soluzione giusta, restando senza squadra fino a oggi, quando il classe '85 ha raggiunto l'intesa con le Rondinelle. Una vera e propria arma in più nell'artiglieria a disposizione del tecnico Feola, per provare a raggiungere l'obiettivo promozione.

