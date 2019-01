Aprilia condanna la situazione del Matera. 32 punti di penalizzazione per la squadra di Serie C

Sono arrivate nella giornata di oggi diverse penalizzazioni per alcune società di Serie C, come i casi di pro Piacenza e Matera che lasciano davvero senza parole. La Berretti del Matera ieri ha perso 1-6 in casa contro la Vibonese ed oggi ha ricevuto la notizia della penalizzazione del Matera di 26 punti che vanno ad aggiungersi a quella di 6 punti di inizio stagione per un totale di 32 punti di penalizzazione e con la squadra che attualmente si trova a -16 in classifica. Una situazione che ha dell’assurdo e che poteva essere evitato già ad inizio stagione. Oggi arriva il comunicato dell’Aprilia sull’accaduto:

“Una storia arcinota che, con la maxi penalizzazione di oggi, certifica quello che denunciavamo da ormai un anno: il Matera Calcio non è in regola e, in Serie C, al loro posto ci sarebbe dovuta essere una società solida, che dà garanzie economico-finanziarie, come la nostra, il F.C. Aprilia Racing Club. Dispiace che la Lega e la Figc non abbiano avuto il polso duro che ci si aspetta da uomini di sport, da chi è chiamato a prendere le decisioni. Qui non si tratta di un gioco, ma di comprendere realmente che tutte quelle società che regolarmente adempiono ai loro impegni, non vengono in alcun modo tutelate, a discapito di tutte quelle altre che invece si rendono inadempienti soprattutto nei confronti dei propri tesserati. I ventisei punti di penalizzazione per il Matera, per noi, non cambiano le sorti. Per chi amministra il calcio, invece, devono essere da monito affinché queste società, con enormi problemi, vengano estromesse e non agevolate a discapito di chi vuole fare impresa, in modo sano, rispettando e onorando i valori dello sport a cui tutti dobbiamo attenerci, in ugual modo".

