Apollon-Lazio, le pagelle: Luiz Felipe da dimenticare, Correa & Caicedo è una serata no

E’ la grande chance di chi ha trovato sinora meno spazio, ma a Cipro non si vede né la grinta né il coraggio.PROTO 5,5Al primo e unico tiro, un gol: è un gran gesto tecnico, ma lui viene beffato al centro. Bene solo nelle uscite. Sorpreso.BASTOS 5Dopo 4’ rischia il rigore per l’Apollon in scivolata. E’ falloso in ogni intervento. A dir poco maldestro.LUIZ FELIPE 4,5Ha personalità, ma non basta. Non fa nulla per sbilanciare Faupala in rovesciata, si lascia tagliare da Maglica. Inesperto.ACERBI 6Anche sul centro-sinistra imposta, lancia e guida. Addirittura s’invola e porta avanti iniziative. Determinato.CACERES 5,5Fa il compitino, da uno con la sua carriera ci si aspetta ben altro aiuto. Mette una sola palla buona in attacco. Svogliato.MURGIA 5Sbaglia molti passaggi, non è deciso negli inserimenti. Forse è la sua ultima partita prima del prestito a gennaio. Bocciato CATALDI 5,5Gioca da capitano. E’ l’unico pericoloso su punizione, ma c’è una deviazione. Diligente.BERISHA 5Dopo 17’ sfiora il palo con un bel tiro. Poi però perde troppe palle, compresa quella del raddoppio dell’Apollon. Convalescente.DURMISI 5Lascia tranquillamente crossare Joao Pedro, sbaglia di continuo gli stop e non riesce a rientrare su Markovic. Distratto.CORREA 5Al 20’ calcia sopra la traversa. Fa tanti dribbling, ma dal primo minuto non trova l’arrosto. Fumoso.CAICEDO 5,5Fa sempre le sponde per far salire la squadra e ripiega per aiutare. E’ prezioso, ma mai pericoloso.ROSSI 5,5E’ al suo esordio stagionale, non gli arriva una palla giocabile. Difficile così mettersi in mostra.LULIC 5,5Entra e gioca dopo anni sulla fascia destra, sforna gli unici veri cross in pochi minuti. TreninoARMINI n.g.In campo nel finale al posto di CaicedoINZAGHI 5Fa esperimenti (anche il 4-4-2 nella ripresa) in vista del futuro, la risposta delle sue riserve non è la migliore. Deluso.