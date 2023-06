Siviglia-Roma: la Uefa apre un'inchiesta su Mourinho per insulti all'arbitro Taylor

Venerdì 2 Giugno 2023, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 16:14







La Commissione disciplinare dell'Uefa ha aperto un'indagine nei confronti di Josè Mourinho per "insulti all'arbitro". La direzione di gara di Taylor nella finale di Europa League vinta dal Siviglia ai rigori è stata duramente contestata da Mourinho che prima l’aveva attaccato nella conferenza stampa post gara (“Sembrava spagnolo… Ha fatto un sacco di cag…”) e poi l’ha apostrofato con un "Sei una vergogna" quando gli si è avvicinato nel parcheggio dello stadio dopo la partita. Come si legge nel comunicato della Uefa, sono stati avviati dei procedimenti disciplinari anche nei confronti del club per lancio di oggetti, fumogeni, danni, disturbo da parte dei tifosi e condotta impropria della squadra.