Mercato Roma, Aouar sorpreso nella Capitale: ecco il primo acquisto per giugno. Arriverà a parametro zero

Houssem Aouar ha scelto la Roma. Lunedì scorso è stato sorpreso nella capitale per svolgere delle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi anni. Il club non conferma i controlli, ma il centrocampista del Lione è stato visto in una struttura della Capitale assieme al medico del club. Aouar sarà svincolato il 30 giugno e già adesso ha la possibilità di accordarsi con qualsiasi società sia interessata. E la concorrenza è tanta considerando l’età (24 anni) e le qualità tecniche. In Italia piace a Napoli e Milan, sono interessati anche diversi club internazionali. La Roma sta provando a cogliere l’occasione giocando d’anticipo, Tiago Pinto lo monitorava già da qualche mese, la scorsa estate era molto vicino a ingaggiarlo ma per liberarlo i francesi avevano chiesto 15 milioni. Il dirigente allora ha scelto di aspettare un anno, il tempo di arrivare a scadenza di contratto, per tentare di prelevarlo a parametro zero.

La mossa sembra essere stata vincente, ma tutto si giocherà sull’ingaggio e sulle competizioni che disputeranno i giallorossi il prossimo anno. Un peso rilevante lo avrà anche José Mourinho, qualora dovesse rimanere fino a scadenza del contratto (giugno 2024). Se l’affare andrà in porto nelle prossime settimane, si aggregherà alla squadra a partire dal ritiro di luglio. Aouar è un giocatore franco-algerino centrocampista offensivo, è dotato di una spiccata intelligenza tattica. È nato a Lione e sin da giovane ha giocato nell’Olympique, ha scelto la nazionale algerina dopo una sola presenza nei bleus nel 2020. Negli ultimi mesi non ha convinto ed è forse per questo che il Lione ha scelto di non rinnovargli il contratto, cambiare aria e potrebbe aiutarlo a rinascere.