Nei giorni dell’ondata mediatica legata all’aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini vengono a galla anche storie di verso “contrario”, ovvero quando è un calciatore ad essere pesantemente colpito da una decisione arbitrale. Valerio Giordani, capitano della serie D dell’Anzio, è stato squalificato fino al 31 gennaio prossimo per aver “a gioco fermo, avvicinato un assistente arbitrale e averlo strattonato con forza all’altezza del petto facendolo indietreggiare di circa un metro”, il tutto dopo il gol decisivo realizzato da Tajarol del Trastevere nella parte finale del match di domenica scorsa.«Un autentico abbaglio – protesta il difensore centrale biancoazzurro classe 1992 – Dopo la rete del Trastevere siamo andati a protestare dal guardalinee perché eravamo convinti della posizione irregolare di Tajarol e mentre arrivavo dalle sue parti sono scivolato in maniera goffa, tenendomi all’assistente per non travolgerlo. L’arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso e pensavo che la cosa si limitasse a una o due giornate di squalifica, invece stamattina sono rimasto scioccato nel leggere il comunicato. Tra l’altro a fine gara avevo parlato con lo stesso arbitro che mi aveva rassicurato di aver visto l’esatta dinamica dell’accaduto e quindi non mi sarei mai aspettato questa stangata. Inoltre mi è arrivato un messaggio anche da un giocatore del Trastevere che aveva visto la scena e che ha ritenuto incredibile la sanzione».L’inquietudine di Giordani è evidente. «Domenica prossima festeggerò 26 anni e avrei dovuto giocare la 230esima partita in carriera tra Lega Pro ed Eccellenza. Prima della sfida col Trastevere avevo subito una sola espulsione in tutta la carriera e un’ammonizione in questa stagione. Mi dà fastidio passare per quello che non sono assolutamente né nel calcio che come uomo: questo è il mio mestiere e non si può giocare con la vita delle persone. Se la mia sanzione può essere stata “influenzata” anche dai recenti fatti di violenza contro gli arbitri? Difficile dirlo, so solo che questa squalifica è un’enorme ingiustizia». L’Anzio ha già fatto richiesta di accesso agli atti e presenterà ricorso contro questa decisione.