Anzio, ridotta la squalifica a Giordani

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'Anzio Calcio 1924 avverso la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2019, inflitta a Valerio Giordani in seguito all'espulsione comminata al giocatore durante la gara Anzio-Trastevere del 18 novembre scorso, ha ridotto la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2018. Soddisfazione, da parte della società, che grazie all'inteso lavoro del Direttore Generale, l'Avvocato Augusto De Luca, ha visto accogliere le proprie istanze. Giordani tornerà quindi a disposizione subito dopo la sosta natalizia e potrà essere regolarmente convocato per la trasferta di Cassino del 6 gennaio prossimo, valida per la prima giornata di ritorno.

Ultimo aggiornamento: 19:32

