Ha fatto discutere la squalifica inflitta al difensore dell'Anzio Giordani, che dovrà stare fermo per le prossime undici partite. Confuso il patron dell'Anzio, Rizzaro, che si oppone a una squalifica tanto lunga: "Dico già che abbiamo presentato ricorso, è stata una decisione assurda. L'intervetno di Giordani è stato involontario, infatti stava chiedendo spiegazioni all'assistente per il gol del Trastevere, poi è inciampato e l'ha urtato. Non c'è nessuna violenza in questo episodio, quindi ritengo assurde le undici giornate inflitte al mio difensore. Forse dopo l'incidente in Promozione di domenica scorsa, si cerca di usare il pugno di ferro, il problema è che quelli a pagare siamo sempre noi. Meritiamo rispetto".

Ultimo aggiornamento: 19:51

