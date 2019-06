Anzio, il nuovo ds è Zenga

L'Anzio Calcio 1924, nella figura del patron Franco Rizzaro, comunica di aver ufficialmente conferito l'incarico di Direttore Sportivo della prima squadra per la stagione 2019/20 al signor Guido Zenga. Legato all'Anzio da una lunga militanza come calciatore, iniziata con gli Allievi e proseguita per altri quattro anni e mezzo tra Juniores, Eccellenza e Serie D, Zenga ha cominciato la propria carriera dirigenziale nel Cedial Lido dei Pini, società nella quale ha svolto il ruolo di Direttore Sportivo per un quinquennio. Con i gialloblù ha conquistato la storica promozione in Eccellenza e raggiunto il nono e il sesto posto nei due anni nella massima serie regionale. Conclusa l'esperienza con il Cedial, nell'ultimo biennio ha ricoperto la stessa carica nella Virtus Nettuno, centrando un settimo e un nono posto nel Girone B di Eccellenza. Da parte della società un bentornato e buon lavoro al nuovo direttore.

Ultimo aggiornamento: 17:54

