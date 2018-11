© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficialmente è stata la sua seconda partita da primo allenatore, anche se in precedenza aveva vissuto uno “scorcio importante” di stagione come vice di Giovanni Pisano. Giovanni Greco e il suo Anzio hanno messo paura alla capolista Trastevere, “salvata” da un gol del solito Tajarol nel finale. «Una rete viziata da una evidentissima posizione di fuorigioco» sottolinea subito Greco. «Ma al di là del grossolano errore arbitrale, mi è dispiaciuto per la successiva “beffa”, vale a dire l’espulsione per proteste di Giordani e l’ammonizione del diffidato Galullo che dovranno saltare la delicata trasferta di Budoni».L’Anzio, comunque, ha sfiorato un’impresa che avrebbe parzialmente “cancellato” i sei gol di mercoledì scorso a Ostia. «Non è stato facile lavorare sulla testa dei ragazzi in così poco tempo. E’ stato come se a Ostia non avessimo mai giocato, ieri si è vista una squadra molto diversa al cospetto di un avversario fortissimo, con giocatori che in alcuni casi potrebbero tranquillamente fare la Lega Pro. Eppure la partita l’abbiamo fatta anche noi, sfiorando due volte il pareggio nei minuti finali e uscendo dal campo a testa alta».A proposito di lavoro mentale, non dev’essere semplice per i giocatori vivere una situazione di continua precarietà tecnica come quella finora verificatasi ad Anzio. «In realtà ora l’ambiente è tranquillo e compatto. Quando ho accettato l’incarico di allenatore della prima squadra, l’ho fatto perché ho ritenuto che ci fossero le condizioni per lavorare bene, poi ovviamente il mestiere dell’allenatore è particolare e i rischi li conosciamo benissimo. Sono convinto, però, che con lo spirito visto contro il Trastevere questa squadra potrà uscire fuori dall’attuale difficile situazione di classifica».