Anzio: Gaetano Greco prende il posto dell'ex tecnico Giovanni Pisano

Come anticipato ieri dall'ormai ex allenatore Giovanni Pisano, il club del litorale romano ha scelto nel suo vice la nuova guida tecnica. Questo il comunicato della società romana con l'annuncio del nuovo tenico: "L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra il signor Giovanni Pisano, al quale va il ringraziamento da parte della società per l'impegno profuso durante la sua permanenza ad Anzio. La squadra è affidata al tecnico Gaetano Greco, già vice dello stesso Pisano. Il neo tecnico farà il suo esordio alla guida della squadra nella trasferta di Ostia." Ultimo aggiornamento: 13 Novembre, 18:39