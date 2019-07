Anzio, dopo undici anni torna Bernardi

Lorenzo Bernardi torna a difendere i colori dell'Anzio. Il calciatore, classe 1987, è il quarto acquisto ufficiale della stagione dopo Martinelli, Pucino e Camilli. Promessa del baseball nettunese a 16 anni sceglie definitivamente il calcio e comincia la trafila vestendo anche la casacca del Latina, vincendo il trofeo Lodovichetti con gli Allievi Nazionali nerazzurri. Dal 2004 al 2006 gioca in Eccellenza con il Nettuno prima di trasferirsi all'Anziolavinio, disputando una stagione in Serie D e una nella massima serie regionale condita da otto centri in campionato. Nel 2008 accetta la corte dei pometini della Stella Polare e scende in Promozione, contribuendo al salto di categoria della squadra di Camillo. Torna a Nettuno nel 2010 e trascorre un altro biennio con i verdeblu, preludio alla lunga storia con il Cedial Lido dei Pini, durata ben quattro stagioni e mezza e chiusa nel dicembre del 2016, quando si trasferisce a Sezze. Negli ultimi due anni è stato vice capitano della Virtus Nettuno, in Eccellenza, centrando sempre con largo anticipo l'obiettivo della salvezza. Bentornato Lorenzo!

Ultimo aggiornamento: 17:41

