Anzio, De Capua aribitrerà il match con la Lupa Roma

Geremia Vincenzo De Capua è l'arbitro designato a dirigere l'incontro tra Anzio e Lupa Roma, in programma domenica 2 dicembre alle ore 14:30, allo stadio 'Massimo Bruschini', valido per la 15esima giornata del Girone G di Serie D. Promosso nella C.A.N. D al termine della stagione 2016/17, il fischietto campano non ha precedenti con le due squadre e ha diretto due incontri del Girone G, il successo per 3-2 del Trastevere sull'Albalonga nella prima giornata dello scorso campionato e la vittoria della stessa Albalonga sulla Flaminia per 4-1 nel quinto turno del torneo in corso. Ventitrè le presenze complessive in campionato per De Capua alle quali va aggiunta anche quella in Coppa Italia dello scorso 9 settembre, col successo all'inglese dell'Aprilia Racing Club su Lanusei al 'Quinto Ricci'. Completano la terna arbitrale della gara di domenica gli assistenti Rodolfo Spataro della sezione di Rossano e Antonio Portella della sezione di Frattamaggiore.

