Morto il calciatore Antonio Carbajal a 93 anni: il portiere è stato il primo a giocare cinque mondiali di fila

La leggenda del calcio messicano Antonio Carbajal, il primo calciatore ad aver partecipato a cinque Coppe del Mondo, è morto all'età di 93 anni. Conosciuto come «La Tota», il portiere ha partecipato ai mondiali di Brasile 1950, Svizzera 1954, Svezia 1958, Cile 1962 e Inghilterra 1966. Carbajal ha detenuto il record da solo per 32 anni, finché non è stato eguagliato dal tedesco Lothar Matthaus nel 1998.

Il portiere messicano ha conquistato 48 presenze con la nazionale del suo Paese, di cui 11 ai Mondiali, oltre a 409 presenze a livello di club. La maggior parte dei suoi 18 anni di carriera li ha trascorsi nel Club Leon, squadra messicana, dove ha giocato 364 partite in 16 anni di permanenza. Il club ha dichiarato che giovedì aprirà le porte del suo stadio per consentire ai tifosi di rendere omaggio a Carbajal, noto anche come «El Cinco Copas» per i suoi successi, in compagnia della sua famiglia.

«Don Antonio, le leggende non muoiono mai», ha dichiarato il club. «Seguiremo sempre la sua mano. È un onore essere la tua squadra». Il club ha detto ai tifosi: «Con onore, rispetto e amore, diamo l'ultimo saluto alla leggenda smeraldina».

In totale, sono cinque i giocatori che hanno eguagliato lo storico traguardo di Carbajal di giocare in cinque Coppe del Mondo, tra cui due suoi connazionali. Il centrocampista del Messico Andres Guardado ha disputato la sua quinta Coppa del Mondo in Qatar lo scorso anno, così come la leggenda argentina Lionel Messi e il portoghese Cristiano Ronaldo. Rafael Marquez è diventato il secondo giocatore del Messico a farlo nel 2018.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato: «È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Antonio Carbajal, il primo giocatore protagonista di cinque Coppe del Mondo Fifa. Invio le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti i tifosi messicani che piangono la sua perdita».