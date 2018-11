© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antivigilia della fine dell'anno in campo per quattro squadre laziali di serie D. In dipartimento Interregionale ha deciso che i recuperi delle gare non disputate domenica scorsa per maltempo saranno giocate il 30 dicembre con inizio alle 14.30. Qualcuno sarà costretto pertanto a partire per le vancanze in ritardo. Con panettone e spumante a bordo campo (i fuochi d'artificio li offre chi vince) si disputeranno pertanto le ultime gare del 2018 che sono, Vis Artena-Sff Atletico e Trastevere-Città di Anagni.Il programma e gli arbitri di domenica per la 15a giornata del Girone G: Albalonga-Torres (Marco Russo di Torre Annunziata), Anzio-Lupa Roma (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Avellino-Trastevere (Marco Emmanuele di Pisa), Flaminia-Aprilia Racing (Francesco D'eusanio di Faenza), Città Di Anagni-Budoni (Giuseppe Mucera di Palermo), Ladispoli-Latina (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Lanusei-Vis Artena (Raimondo Borriello di Arezzo), Latte Dolce-Castiadas (Federico Cosseddu di Nuoro), Monterosi-Cassino (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Sff Atletico-Ostiamare (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone).