Palermo beffato al 93': la Salernitana passa 2-1 al Barbera

Ricomincia con una sconfitta il girone di ritorno per il Palermo, battuto in casa dalla Salernitana. Nel deserto del “Barbera”, davanti a poco più di 6.500 spettatori, finisce 1-2 per effetto delle reti di Jajalo e Andrè Anderson nel primo tempo e, soprattutto, di Casasola che in contropiede, ben oltre il 90', regala il successo ai campani.Il primo tempo che sembrava in pieno controllo del Palermo, pericoloso in contropiede dopo il gol del vantaggio, si chiude invece sul risultato di parità. A decidere i primi quarantacinque minuti le reti al 17' di Jajalo, bravo a colpire al volo di piatto sinistro un passaggio rasoterra dalla destra di Haas, e al 41' di Andrè Anderson, più veloce di tutti nel raccogliere una corta respinta di Rajkovic e a colpire al volo imparabilmente in diagonale.Nella ripresa Stellone prova a sbloccare lo stallo e inserisce Puscas al posto di Haas al quarto d'ora per provare ad alleggerire la pressione della Salernitana: il Palermo passa al 4-4-2 con Falletti e Trajkovski sulle fasce, ma spesso attaccanti aggiunti. I campani provano a rendersi pericolosi in contropiede. Al 37' Puscas salva sulla linea su un colpo di testa di Migliorini e lancia il contropiede per il Palermo: Rispoli però spreca incredibilmente calciando malissimo. Al terzo dei sei minuti di recupero, Casasola decide la partita: Trajkovski perde palla sulla trequarti della Salernitana lanciando il contropiede finalizzato dal granata in diagonale.