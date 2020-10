Ansia Milan per Calhanoglu: lascia l'allenamento in stampelle. Salta il Celtic Glasgow

Ansia Milan per Calhanoglu, il giocatore più in forma della squadra di Stefano Pioli dal post lockdown in poi. Il turco ha lasciato l'allenamento odierno in stampelle per una sospetta distorsione alla caviglia da valutare con nuovi controlli. Ci sono da capire entità dell'infortunio e tempi di recupero. Sicuramente i rossoneri non lo avranno a disposizione per la trasferta in Scozia di giovedì, nel match contro il Celtic Glasgow di Europa League. Calhanoglu potrebbe saltare anche la sfida di San Siro di lunedì sera contro la Roma. Non è una bella notizia per il club di via Aldo Rossi, che perde il suo giocatore - assieme a Ibrahimovic - più decisivo.

