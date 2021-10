Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:13

Brutte notizie per il Torino di Juric che contro il Milan dovrà fare sicuramente a meno di Ansaldi, out per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L’esterno paga l’infortunio rimediato contro il Genoa e tornerà dopo la sosta: i tempi di recupero stimati sono di circa un mese. «La prognosi - si legge sul bollettino della società granata - verrà definita secondo l'evoluzione clinica».

