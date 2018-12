© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pareggio per 2-2 a Ferentino di domenica scorsa davanti a pochi intimi per via delle decisioni per garantire la massima sicurezza da parte della Figc, ha permesso all'Anitrella di restare al comando del campionato regionale di Promozione, girone D. Tra i protagonisti di questo avvio sorprendente della compagine neroverde guidata dal tecnico Angelo Bottoni, c'è l'esterno Sandro Carfora che a FErentino ha realizzato una bellisma rete e fornito un assist d'oro al compagno Davide Carmassi. Carfora, 26 anni, nativo di Maddaloni, si racconta al Messaggero.«Ho iniziato a giocare al calcio nelle Giovanili della U.S Lecce per poi disputare sei stagioni di serie D iniziando a 17 anni con il Boville Ernica, quindi Casarano, Arzachena e Isola Liri. Succesivamente- spiega Sandro Carfora- inizia la mia carriera in promozione con la Bovillense dove realizzo 18 reti. Poi ancora Promozione con l'U.S Formia dove vinco il campionato siglando 9 reti. L'anno successivo ancora Forma in Eccellenza con 5 reti realizzate. Lo scorso anno sono stato a Terracina fino a dicembre per poi passare ad Anagni dove ho vinto il campionato di Eccellenza».«Adesso sono all' Anitrella perché mi ha voluto fortemente l'allenatore Angelo Bottoni che conosco da anni. Siamo stati sempre avversari calcisticamente parlando, ma, nonostante questo, ci è sempre stata una forte stima reciproca. Alla sua chiamata ho risposto subito presente perché mi ha convinto il progetto dell'Anitrella, una matricola che in questa stagione vuole dire la sua in questo difficile campionato dio Promozione- ha aggiunto Carfora- Domenica scorsa contro il Ferenetino è stata una gran bella partita tra due squadre ben attrezzate. Durante la partita è arrivato il mio 7 gol in questa stagione e ho fatto un assist che resta la mia "specialità". Contento per la mia prestazione e soddisfatto soprattutto per il "noi squadra". Peccato che alla fine é arrivato questo pareggio considerato che vincevamo 0-2, ma il calcio é anche questo e quindi prendiamo questo punto e usciamo ancora più forti dal campo di Ferentino».«E' un campionato molto equilibrato. Ci sono tante buone squadre, ognuna con elementi importanti. Ogni domenica deve essere affrontata nel migliore dei modi per portare i 3 punti a casa. L' Anitrella ha fame di vittoria. Il segreto dei nostri successi finora è il gruppo formato da uomini veri. Pensiamo domenica dopo domenica alla fine tireremo le somme- ha concluso Carfora. Il mio obiettivo è di continuare a fare benissimo con questa maglia, altri gol e assist utili alla causa. Il futuro si vedrà, ora pensiamo al presente c'è solo l'Anitrella, vogliamo dare continuità e arrivare più in alto possibile. Siamo primi e vogliamo restarci a lungo».