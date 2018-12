© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anitrella, storica compagine ciociara di una frazione del comune di Monte San Giovanni Campano, dove il calcio è pane quotidiano, sogna il grande ritorno in Eccellenza, categoria che manca da tanti anni. Attualmente la compagine neroverde del presidente Traversari e del dg Martina Raponi guida la classifica del giro ne D della Promozione laziale. Al timone c'è Angelo Bottoni che dopo una buona carriera da attaccante in Promozione, Prima e Seconda Categoria con le maglie di Isolaliri, Alatri, Monte san Giovanni Campano, Boville, La Lucca e Strangolagalli, a 34 anni ha appeso gli scarpòini al chiodo iniziando la carriera da allenatore.Da tecnico all'esordio ha vinto subito un campionato Juniores con La Lucca. Poi doppio salto di categoria a Colli , altra frazione di Monte Dan Giovanni Campano con le vittorie in Prima Categoria e Promozione e successivamente Monte San Giovanni Campano in Eccellenza, dove a metà campionato si è dimesso in piena media punti per la salvezza. Dallo scxcorso anno è all'Anitrella che ha portato in Promozione dove attualmente guida la classifica.«Da calciatore sono stato un buon attaccante col vizio del gol, tanto da essere andato sempre in doppia cifra. La mia carriera è iniziata a 7 anni, oggi che ne ho 42 posso dire di aver vissuto 35 anni sui campi di calcio- ha spiegato mister Angelo Bottoni- Io sono di Monte San Giovanni Campano, cittadina ciociara di cui Anitrella è una frazione importante con mille abitanti. Malgrado la rivalità tra le due squadre, ho accettato con entusiamo la proposta della società del presidente Traversari. Hanno tanta voglia di riportare l’Anitrella a buoni livelli dopo diversi anni di anonimi campionati».«Ho accettato una sfida difficile ma ambiziosa che mi ha stimolato immediatamente. Dopo quasi metà campionato siamo al comando della classifica- ha aggiunto Bottoni- È bello stare lassù, ma sappiamo che ci sono squadre e vere e proprie città più attrezzate di noi sotto tutti i punti di vista. Proveremo a stare al comando della classifica fino alla fine, sarebbe stupendo riportare l'Anitrella in Eccellenza».«Nel mercato di riparazione di dicembre- incalza mister Angelo Bottoni- abbiamo purtroppo perso Francesco Cardinali tornato all'Anagni. Fino a che è stato con noi Francesco ha realizzato 10 gol dandoci una grande mano. Ma adesso mi limito solo a fargli un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura; lui sa il bene che gli voglio. È un ragazzo che merita l’opportunità di giocare in serie D. Si sta per chiudere il 2018. Il bilancio è più che positivo, è stato davvero un bel 2018 a livello calcistico. ma ancora abbiamo una gara da disputare, la trasferta di domenica a Borgo Hermada, contro una squadra giovane e temibile. Ci mancherà più di qualche elemento ad esempio Silvestri squalificato e Cerroni infortunato, ma ci faremo trovare pronti».«Credo che il segreto dei nostri successi sia il gruppo, siamo una grande famiglia dove il calcio si vive 7 giorni su 7 h24. C'è tanto amore. Non mi piace mai parlare di singoli, ma finora Sandro Carfora con 8 goal e tanti assist e Davide Carmassi 5 goal hanno fatto benisimo. Sono contento di tutti i miei giocatori, non li cambierei con nessuno-ha concluso Bottoni- voglio ringraziare il mio staff, Proia preparatore atletico e D’Arpino preparatore dei portieri. Molto del merirto del primo posto è anche loro».