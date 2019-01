© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campionato regionale di Promozione, girone D, vede ai nastri di partenza ben nove formazioni ciociare pronte ad essere protagoniste nel 2019. Domenica si riparte con la prima giornata del nuovo anno che coincide con l'ultima del girone di andata. Dopo sedice gare la classifica parla in favore dell'Anitrella del presidente Traversari e del dg Martina Raponi. I neroverdi sono in testa con 33 punti frutto di 10 vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte. Un cammino abbastanza regolare per la squadra allenata da mister Angelo Bottoni che nelle ultime sette giornate ha però dato un'accelerata importante con ben 17 punti conquistati con 16 reti realizzate e 6 subite. L'ultima sconfitta dell'Anitrella risale al 28 ottobre in casa con l'Alatri. Protagonisti del cammino positivo Francesco Cardinali autore di dieci reti, ora però tornato all'Anagni, ma soprattutto Sandro Carfora e Davide Carmassi che hanno realizzato rispettivamente 9 e 7 reti andando in rete in coppia in cinque occasioni, quattro delle quali consecutive. Non era partita come squadra da battere, ma l'appetito viene mangiando. Obiettivo tornare in Eccellenza dopo 16 anni. Domenica 6 gennaio gara casalinga contro il Monte San Biagio.Alle spalle dell'Anitrella con 30 punti c'è il Ferentino del tecnico Francesco Pippnburg. A lungo imbattuta e capolista ha avuto una flessione dall'ottava alla ottava alla dodicesima giornata. Poi gli amaranto sono tornati a macinare gioco e raccogliere punti conquistandone dieci nelle ultime quattro gare. Protagonista assoluto il reparto offensivo che con Ambrifi, Moriconi e Caliuri ha realizzato 27 delle 41 reti totali della formazione di Pippnburg che vanta il miglior attacco del girone con 41 centri. Gli amaranto pur non essendo i favoriti numero uno non si nascondono e puntano al salto in Eccellenza. Domenica difficile trasferta a Formia.Tra le sorprese positive delle prime 16 giornate c'è il Paliano guidato dal tecnico Francesco Russo che ha conquistato 25 punti con 7 vittorie, 4 pareggi e cinque sconfitte. Dopo un avvio incerto, il Paliano è la squadra del momento. Quattordici punti conquistati nelle ultime 7 gare con 10 reti realizzate e solo tre subite. E' stato sconfitto inq ueste ultime sette giornate soltanto dal Pontinia. Grande protagonista il bomber Yuri Fazi che con 14 reti è il cannoniere del girone. Obiettivo continuare a stupire.Al decimo posto della classifica, appaiate a 19 punti troviamo il Cervaro di mister Gianni Fargnoli e l'Alatri dell'esperto Marco Frioni. I cervaresi però, neopromossi debbono recuperare una gara, quella con il Pontinia. Il loro cammino finora è stato positivo ma altalenante. Mancano di un bomber vero capace di fare la differenza, ma nel girone di ritorno possono fare bene. Per entrambe l'obiettivo è una salvezza senza particolari affanni. Domenica 6 gennaio il Cervaro andrà a Terracina, mentre l'Alatri a Monte San Giovanni Campano.Proprio il Monte San Giovanni Campano dei co presidenti Mastrantoni e Sigismondi con 18 punti e zona playout è la grande delusione di questa prima parte di campionato. Partito con l'obiettivo di tornare in Eccellenza ha trovato molte difficoltà perdendo per strada giocatori importanti quali Mattia Perrotti e Federico Grillotti andati in altre piazze. Da qualche giorno ha cambiato allenatore chiamando l'ex Anagni Fabio Gerli al posto dell'esonerato Ezio Castellucci. La squadra deve innanzitutto togliersi l'appellativo di essere Loreto Macciocca- dipendente. Il bomber ex Morolo ha finora realizzato 11 delle 17 reti totali dei monticiani. Obiettivo risalire al piu' presto la classifica.In piena zona playout con 17 punti c'è il Casalbieri del tecnico Maurizio Rufo alla seconda stagione consecutiva in Promozione. Finora ha conquistato 17 punti ma ha già totalizzato 9 sconfitte in 16 gare ed ha il peggior attacco insieme all'Hermada con 33 punti. Con un budget molto ridotto il Casalvieri punta alla salvezza anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Domenica gara casalinga contro lo Sportin Vodice.A pari merito con il Casalvieri, a 17 punti c'è il Real Cassino guidato dall'allenatore Roberto Zollo. Partito con programmi ambizioni non ha mai mostrato la forza necessaria per primeggiare trovandosi da subito a lottare per le zone medio-basse dellòa classifica. La squadra c'è l'obiettivo è raggiungere la salvezza prima possibile. Domenica scontro salvezza con l'Hermada.La peggiore squadra ciociara per punti conquistati e classifica è il Roccasecca la cui panchina è stata affidata al giovane allenatore Gianluca Manzi. Finora ha raccolto solo 14 punti segnando con il contaggoce, solo 14 centri. Non vince dalla dodicesima giornata quando espugnò con un buon 4-1 il campo del Terracina. La squadra è composta essenzialmente da giovani locali di belle speranze. Manca di un pizzico d'esperienza, ma jha un tifo che ha pochi eguali nella categoria. Può risalire. Obiettivo restare in Promozione. Domenica gara casalinga contro la Mistral Gaeta.