© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anitrella del patron Traversari e del dg Martina Raponi sta lottando per i primissimi posti del campionato regionale di Promozione, girone D, sognando un ritorno in Eccellenza dopo oltre un decennio. Attualmente la compagine neroverde che rappresenta il popoloso quartiere del comune di Monte San Giovanni Campano, mille abitanti dove il calcio è pane quotidiano e si vive h24, è al quinto posto con 35 punti a sole tre lunghezze dalla capolista Pontinia, dopo essere stata a lungo in testa alla classifica.In 20 gare la squadra ciociara, guidata da mister Angelo Bottoni ha raccolto 35 punti frutto di 10 vittorie, 5 pareggi ed altrettante sconfitte. Trentasei le reti realizzate, terzo miglior attacco del girone e 23 quelle subite, quarta migliore difesa con Paliano e Pontinia. Ma c'è un dato, quello dei calci di rigore abbastanza singolare. Lo spiega l'allenatore della squadra monticiana, Angelo Bottoni.«Finora abbiamo subito la concessione di ben 10 rigori contro in 20 partite una bella media- spiega mister Angelo Bottoni- con un pizzico di ironia posso dire che per fortuna gli avversari entrano poche volte nella nostra area di rigore altrimenti erano tre rigori contro a partita. Fortunatamente dei dieci ne hanno realizzati solo cinque».«Diciamo che siamo sfortunati con gli arbitri, tanti concessi sono a dir poco generosi, altri completamente inesistenti- ha aggiunto l'allenatore dell'Anitrella-Ma non mi va di lamentarmi, continuiamo a lavorare con la massima serenità. Certo è che il dato è alquanto anomalo. A favore invece abbiamo ricevuto cinque rigori, di cui quattro trasformati. Comunque siamo in corsa per i primissimi posti, vogliamo restarci fino alla fine, a maggio tireremo le somme».