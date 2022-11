Milano-Cortina 2026, sarà Andrea Varnier il nuovo amministratore delegato

Sarà Andrea Varnier il nuovo ad di Milano-Cortina 2026. Soltanto qualche ora fa, a margine dell’evento Sport Industry Talk, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, aveva parlato di questo tema: «Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale. Ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto ma il migliore in relativo. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi. Il mondo olimpico ha bisogno di una persona profonda, una persona in grado di comprendere le cose da fare». Varnier è attualmente amministratore delegato di Filmmaster Events, la società che ha preparato l’evento di candidatura di Roma 2024. Invece, l’ex campionessa olimpica di scherma, Diana Bianchedi, potrebbe assumere il ruolo di direttore generale della fondazione. Sulla questione, sempre in mattinata, aveva parlato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala: «Ritardi per le Olimpiadi? Togliamo dal tavolo l'’idea che siamo molto in ritardo. Non è così, lo dico tecnicamente. Non la vedo delicata come era stato per Expo. Non è che non sia preoccupato, ma credo che a questo punto, e il ministro ci sta dando rassicurazioni, in 48 ore ci darà nome». Profilo uscito poi in serata.