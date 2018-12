Andrea Tiravia in prestito al Pro Roma per continuare,oltre alla carriera, anche gli studi

Andrea Tiravia, grazie al progetto unico ed ambizioso di Talento & Tenacia, è riuscito ad avere un’opportunità oltre che in ambito sportivo, anche nell’ambito privato. Infatti il giovane difensore classe ’98 è da poco riuscito ad entare nel corso di fisioterapia a numero chiuso grazie anche al prezioso supporto dell’IPAB romana, iniziando così il suo percorso in ottica lavorativa. L'obbligo di seguire le lezioni entra però, per motivi di orario, in conflitto con gli orari di allenamento della squadra di Montespaccato e così il giocatore, insieme al Presidente dell'Asilo Monnanni, sono giunti ad soluzione ottimale che consente al giovane Tiravia di non mettere assolutamente da parte la sua passione per il calcio. Il giocatore resterà infatti in Eccellenza seppur cambiando momentaneamente maglia con l'apertura delle liste invernali di trasferimento e c'è già il Pro Roma di mister Aliberti ad attenderlo. Grandissimo l'impegno dell'Asilo nell'aiutare il ragazzo a trovare la soluzione più idonea, che gli avrebbe permesso di raggiungere l'obiettivo extrasportivo. Oltre al pallone e all'Università continueranno anche tutti gli impegni formativi, sociali e di volontariato con Talento & Tenacia.

