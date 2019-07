Andrea Loreti è un nuovo calciatore del Fiano Romano. Il centrocampista classe 1992 lascia dopo due stagioni il Villlaba, con cui ha vinto il campionato di Promozione nel 2017/2018, per approdare alla corte della società del presidente Pacolini che a breve annuncerà anche il nuovo tecnico. Parte quindi ufficialmente una nuova avventura per Andrea Loreti che passa dall’Eccellenza alla Promozione, con l’intento di svolgere un campionato di vertice: «Conoscevo già l’ambiente di Fiano Romano e ho sempre avuto un’ottima impressione. È una società in continua evoluzione, che ha voglia di aspirare sempre al meglio. L’obiettivo è quello di arrivare tra le prime tre posizioni, sono convinto che quest’anno sarà possibile migliorare anche il terzo posto che la squadra ha raggiunto la scorsa stagione perché non ci più sono corazzate come Tivoli e Palestrina»





