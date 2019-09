Ultimo aggiornamento: 18:53

Una doppietta del formiano Fabio Mallozzi permette al Pontinia di superare per 2-1 il Formia sul campo di Maranola infliggendo proprio alla sua città d’origine il primo dispiacere stagionale. Nella gara d’andata del turno preliminare di Coppa Italia di Eccellenza gli amaranto di Fabrizio Cencia avevano tremato dopo soli 4’ per il rigore sbagliato dall’attaccante biancazzurro Cacciottolo (a segno domenica in campionato contro l’Arce) e neutralizzato in tuffo dal portiere Ristic. Al 10’ però i padroni di casa hanno sbloccato la situazione con Salvati con un bel diagonale.Poche emozioni nel primo tempo a differenza della ripresa, quando il Pontinia ha trovato prima l’1-1 al 20’ con il penalty siglato da Mallozzi e poi dieci minuti più tardi il definitivo 2-1 realizzato ancora dal dischetto dal numero 10 amaranto. Il Formia ci provava con Cacciottolo, Sorriso e Basso, ma i tentativi erano vani. Bene anche il Pro Cisterna Sermoneta, che ha vinto per 2-1 sul campo del Città di Paliano: vantaggio ospite con Scacchetti dagli undici metri, nel secondo tempo pari di Ronci e a due dal termine il 2-1 di Vannini.